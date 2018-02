Prototron suurendab oluliselt idufirmade toetusi

Swedbanki, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Teaduspark Tehnopoli koostöös 2012. aastal loodud Prototroni kogutoetus sel aasta on 130 000 eurot, mis jaguneb kevad- ja sügisvooru vahel.

Rahastu juhi Jana Pavlenkova sõnul pole summa veel lõplik, sest ettevõtete suurenenud investeerimis- ja mentorlushuvi tulemusel võib see aasta lõpuks veelgi kasvada.

Prototroni nõukogu on suurendanud ka toetuse summat, mida on võimalik ühele tiimile eraldada. Kui varem oli see 10 000 eurot, siis nüüd 35 000 eurot. «Meeskondade vajadus suurema algtoetuse järele on kasvanud, sest tootearendustöö maksumus on samuti oluliselt tõusnud,» põhjendab Pavlenkova.

Rahastusele kandideerivad ideed ei pea olema seotud TTÜga .

Viie aasta jooksul on Prototronist läbi käinud enam kui 2900 ideed, mille hulgast on oma tehnoloogiale prototüübi ehitamiseks rahalist tuge saanud 58 meeskonda kogusummas 670 000 eurot. Turule on jõudnud 24 toodet.

Prototroniga on liitunud ka Elering

Prototroniga liitus juba möödunud aasta keskel ka Elering, kes toetab neid ettevõtmisi, mis on seotud Eleringi tegevusega tarkvõrgu arendamisel ja kaasavad energiatarbijat turule. Eleringi ja Prototroni koostöö kestab selle projekti raames tänavu kevadeni, eelmise aasta voorus toetas Elering 10 000 euroga, samapalju on planeeritud tänavu kevadeks.

Eelkõige loodab Elering Prototronist abi oma Estfeedi energiaandmete vahetamise platvormi arendamisel.