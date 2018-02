Sõiduautode erisoodustuse uus kord ähvardab Eesti muuta kaubikuparadiisiks

Erisoodustuse hinnaks on 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus (reaalne maksukoormus 1,3 eurot kW kohta kuus). Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hinnaks 1,47 eurot kW kohta kuus (reaalne maksukoormus 0.98 eurot kW kohta kuus.

«Lihtsustatult tähendab see, et tööandjal tekib maksukohustus juhul, kui ta võimaldab äriühingu sõidukiga erasõitude tegemist ning seda hoolimata sellest, kas mõni töötaja sel maksustamisperioodil ka reaalselt tööandja sõidukiga erasõite tegi või mitte,» rääkis Saag.

«Kuna kW põhine maksukohustus tekib vaid sõiduautodele, on paljud ettevõtjad vaatamas oma autoparki üle ning neile, kellel on vajadus teha üksikuid erasõite, antakse autod, mis ei ole sõiduauto kategooriasse kuuluvad,» sõnas Saag.

Saagi sõnul ei ole käesolevaks hetkeks veel kindel, millisel viisil kontrolle läbi viima hakatakse, kuid üks on selge - kuna maksuhalduril on ligipääs Maanteeameti andmebaasile, võimaldab märke olemasolu või selle puudumine viia läbi mitmeid automaatseid kontrolle ja tuvastada võimalike vigasid.

Kuni 2017. aasta lõpuni oli käibemaksukohustuslasel võimalik sõiduauto ja sõiduauto tarbeks soetatud kaupadelt ja teenustelt maha arvatava sisendkäibemaksu proportsiooni igakuiselt muuta. See tähendas, et kui maksustamisperioodil kasutati sõiduautot eranditult vaid ettevõtluse tarbeks, oli sel kuul võimalik maha arvata kogu sisendkäibemaks ning kui järgmisel kuul tehti ka erasõite, oli õigus maha arvata kuni 50%.

Selleks, et nii tööandja kui töötajad saaksid ühte moodi aru, milliste põhimõtete järgi toimub äriühingu autopargi kasutamine, on tööandjal mõistlik koostada autopargi kasutuskord, kus sätestatakse, milliste sõidukitega on lubatud teha erasõite ning millistega mitte, samuti ka see, kuidas toimub sõidukite garažeerimine.