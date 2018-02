Florida koolitulistamise järel ujutas Twitteri üle Vene robotite armee

Bot on autonoomne tarkvara, mis tegutseb kasutajaagendina või programmina või simuleerib inimtegevust. Neid on võimalik panna täitma erinevaid ülesandeid, mille hulka kuulub näiteks andmete kogumine, informatsiooni jälgimine ja informatsiooni edastamine.

Vene propagandat jälgiv organisatsioon Alliance for Securing Democracy (Demokraatia Kindlustamise Liit), teatas, et 17 hukkunuga lõppenud Parklandi koolitulistamine aktiveeris Twitteris suure hulga Venemaa infooperatsioonidega soetud botivõrke, mille zombiekontod hakkasid aktiivselt levitama mitmesuguseid poliitiliselt laetud hashtage ja kommentaare.

Andmeturbe labor RoBhat Labs teatas samuti suurest aktiivsuse kasvust Twitteris, lisades, et botid postitavad massiliselt koolitulistamisega seotud hashtage ja mõjutavad nii avalikku arvamust sotsiaalmeedias. Botivõrgud levitavad aktiivselt erinevaid konfliktseid narratiive, et tekitada vastasseisu ja külvata segadust.

Alliance for Securing Democracy uurijate sõnul on olukord väga sarnane eelmisel aastal aset leidnud Las Vegase tulistamisega, kus botid hakkasid kiiresti võtma erinevaid äärmuslikke poliitilisi seisukohti ja levitama vastukäivat valeinfot, et õhutada sotsiaalmeedias tüli. Samuti levitati suurtes kogustes poliitiliselt laetud meeme.