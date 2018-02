Foorum paljastab: lätlaste fintech aitab sulisid ja võlglasi

Moodsa nimega fintech-ettevõtteid on tõesti tekkinud nagu seeni pärast vihma. Osa neist pakuvad lihtsalt moodsal viisil SMS-laenu, teised liigutavad tavapankadest kiiremini ja odavamalt rahaülekandeid, kolmandad pakuvad ka oma logodega maksekaarte.

Finantsmaailm on allutatud vägagi rangetele reeglitele, kõik peab toimuma lubade ja järelevalvajate valvsa pilgu all. Kuid millegipärast on just pangakonto ja maksekaardi pakkujad välja tulnud lubadusega, et nende kontodel toimuv on riigivõimude vaateväljast täielikult eemal. Kuidas on see võimalik?

Näiteks on Eestiski promotegevust viljelemas lätlaste loodud kui Suurbritannias ja Iirimaal registreeritud makselahendus nimega WestStein. Selle peamine loosung kõlab: «Liiguta ma eurosid vabalt ja diskreetselt.» Minnakse veelgi täpsemaks ja kinnitatakse, et selle lahenduse kontodel hoitav raha ei allu ühelgi viisil kohalike riigiasutuste kontrollile.

FOTO: Kuvatõmmis

Tehakse seda sel viisil, et WestStein hoiab oma klientide Mastercardi kontosid Iirimaal ja Londonis asuvas finantsasutuses nimega Prepaid Financial Services (PFS). See on Iiri omanikele kuuluv universaalpank, mille järelevalve toimub vastavalt ELi õigusaktidele.

Just seetõttu saab WestStein lubada, et ei edastata klientide kontoandmeid nende kodukohariigi valitsusasutustele, välja arvatud juhul, kui neid konkreetselt nõutakse kahtlaste või kuritegelike toimingute tõttu.

Kiirpilk ettevõtte Facebooki lehele näitab tõesti ka nii mõnegi kliendi varjamatut rõõmu. Kes soovib peituda kohtutäiturite eest:

ning kes hoida ametlikud tulud väiksena alimentide maksmisest hoidumiseks:

Toimivad sellised lahendused tavakasutajale aga vägagi sarnaselt tavapankadega. Inimene saab endale pangakonto ja sellega seotud pangakaardi. Kontole saab vabalt raha nii sisse kui sealt välja kanda, lasta sinna laekuda ka oma palgal. Lisaks WestSteinile on teada-tuntud ka näiteks sellised lahendused nagu N26, lätlaste Revolut, eestlaste Pocopay, ViaBuy ja Paysera.

Kohtutäiturid: meil on «adekvaatseid meetmeid»

Uurisime ka kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kojast, kas WestSteini lubadustel on tõesti põhi all ning nende käed selliste kontodeni kuidagi ei ulatu. Selgub jahutav tõsiasi, et kohtutäituritel on olemas salarelvad.

«Kohtutäiturid rakendavad nõuete sissenõudmiseks kõiki seadusega ettenähtud ja lubatud meetmeid. Kindlasti rakendatakse adekvaatseid meetmeid ka taolistel juhtudel,» kõlas koja pressiesindaja Kristi Hundi vastus. Täpsemalt ei soovinud ta täiturite töövahendeid siiski kirjeldada.

Veelgi enam, ta lisas, et vara varjamine ei lahendaks niikuinii võlgniku probleemi, kuna võlgnikul on tekkinud sissenõudja ees kohustus ning see tuleb varem või hiljem ära maksta.

«Seetõttu, vara varjamise asemel oleks mõistlik ühendust võtta kohtutäituriga ning otsida lahendus, kuidas saaks võlad tasutud,» sõnas ta.

Seega, vähemalt juba olemasolevate võlgade korral poleks ka alternatiivsetest makselahendustest muud abi kui lühiajaline pea liiva alla peitmine. Tulude varjamiseks muudel eesmärkidel – see on juba iseküsimus.