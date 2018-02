Twitter paneb Maci jaoks mõeldud rakenduse kinni

Firma märkis, et nad soovivad keskenduda ühtsele kasutuskogemusele, mis oleks samasugune kõikidel platvormidel, seega peavad Twitter for Mac töölauarakendust kasutanud kliendid ümber kolima veebibrauserisse või kasutama muid kolmandate osapoolte rakendusi, vahendab Geenius.

Siiski Twitter ei täpsustanud, kas rakendus töötab pärast toe lõppemist edasi või mitte. Oluline on aga tähele panna, et kui rakendust ei toetata, siis ei saa see ka turvauuendusi ja selle kasutamine ei ole soovitatav.