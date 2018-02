Eestis sünnib erakordne: rahvale jagatakse kuu aega internetti igasuguste piiranguteta

Ettevõtteks on Tele2 ning selle tootedirektori Katrin Aroni sõnul testitakse kõigile klientidele korraga mahupiirangute kaotamisega võrgu läbilaskevõimsust.

«Oleme ise teinud koormustestid, kuid märtsis toimub suurim reaalajas tehtav katse – mis saab siis, kui kõik kliendid, ka need, kes täna mobiilset internetti ei kasutagi, avavad korraga kanalid,» rääkis Aron.

Teoorias tõrkeid ega tuntavat kiiruse langust tema sõnul esineda ei tohiks, kuid tehnikaosakond on sarnaselt avalike massiüritustega kõrgemas valmisolekus ning vajadusel jagatakse vabad ressursid suurema koormusega piirkondadesse ümber.

«Kui internetti sihtotstarbeliselt kasutada, siis on piiramatud paketid juba lähitulevikus ainuvõimalik valik, mistõttu viiakse läbi suurem võrgu koormustest. Klientidele tuleb see aga kingitusena ning tähendab head võimalust kuu jooksul katsetada, mida on võimalik piiramatu mobiilse internetiga ära teha,» rääkis Aron.