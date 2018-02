Asjade internet jõudis Tallinki basseinidesse

Ettevõte Sigfox toodetud nutilahendus aitab basseini töötajatel mõõta vee pH-d, vee temperatuuri, aktiivse kloori taset ja juhtivust. Vees on selle seade nimega Riiot «Bue», mis edastab sõnumeid õhu kaudu, kasutades Sigfoxi üleriigilist ühendust. See tähendab, et sõnumite edastamine võib toimuda kõikjal – näiteks õues, siseruumides, keldris ja vees, kus on saadaval Sigfoxi võrk.

Tallink Spa & Conference Hoteli tehniline juht Riho Klettenberg märkis, et hotelli spaas on kokku neli basseinide hooldussüsteemi. Lisaks on kasutusel Connected AirWits andurid – need on sõltumatud juhtmeta ühendatud temperatuuri ja niiskuse seireseadmed.