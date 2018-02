Pühapäeval otse Barcelonast: Samsung esitleb oma selle aasta tippmobiili

Vahetult Mobile World Congress 2018 eel toimuv seadmete esmaesitlus algab Eesti aja järgi kell 19 ning kaasa on sellele võimalik nii pildis kui sõnas elada selle uudise vaates.

Kuigi kuuldused pole mobiilide maailmas olnud iial päris täpsed, on seadmete mõningad detailid üsna kindlalt ette teada.

Näiteks kaamera osas peaks olema tegemist tõenäoliselt rekordhea ava suurusega, räägitakse koguni näitajast f/1.5, mis peaks pildid hämaruses eriti heaks muutma . S9 puhul on tegemist tavalise ühe kaamera lahendusega ning S9+ omab duubelkaamerat. Varustuses on veel slow-motion videosalvetus, OIS ning nii laser- kui Dual Pixel autofookus.

Juttu on olnud ka stereokõlaritest – nähtusest, mis mobiilidemaailmas vahepeal täiesti kadunud olid. Ekraan on S9’l 5,8-tolline ja S9+’il koguni 6,2-tolline. Mõlemas on kuvasuhtes 18,5:9, ehk tegemist on jätkuvalt sihvakate seadmetega.

Tehnilise poole pealt on S9’l operatiivmälu (RAM) 4 GB ning suuremal seadmel 6 GB, aku mahutavus on vastavalt 3000 ja 3500 mAh ning säilinud on juhtmevaba laadimise funktsionaalsus. Euroopa mudelitel on salvestusmälu 64 GB. Tarkvaraplatvormiks Android 8.0 Oreo ning sellele on peale ehitatud Samsungi enda kasutajaliides Experience 9.0.

Seadmed on veekindlad, vastav näitaja on IP68. Jätkuvalt on olemas iiriseskänner, näotuvastus, sõrmejäljelugeja.

Midagi konkreetset pole veel teada hinna kohta, arvatakse vaid, et see saab olema arvatust väiksem.