Eesti ingelinvestorite raha liigub järjest enam piiri taha

Varasemal kolmel aastal tehti üle 70 protsendi investeeringutest Eesti iduettevõtetesse, kuid 2017. aastal paigutati Eesti idufirmadesse 59 protsenti investeeringute kogumahust, 26 protsenti investeeriti teiste Euroopa riikide idufirmadesse.

Väljapoole Euroopas läks EstBANI liikmete rahast möödunud aastal 15 protsenti, aasta varem oli see näitaja vaid 6 protsenti ja aastal 2015 vaid 3 protsenti.

Eesti kõrval olid populaarsemateks investeerimisobjektideks Soome, USA, UK, Saksamaa, Taani, Horvaatia ja Norra idufirmad.

Eesti start-up kogukond ise on kokku arvestanud, et sai möödunud aastal Eesti investoritelt 3,1 miljonit eurot. Aasta varem oli see summa aga koguni üle 12 moljoni eurot. Selles tabelis on info võetud aga avalikest allikatest ja tutvuste kaudu ja pole seetõttu täpne.

Startup Estonia juht Maarika Truu ütles tendentsi kommenteerides Postimehele, et EstBani liikmete sekka on aasta aastalt järjest rohkem lisandunud välisinvestoreid, mis kõik toetab ka fakti, et rohkem investeeritakse välis-startuppidesse.

«Samal ajal on ka Eesti äriinglid ise rohkem ringi reisimas ning teiste riikide startup kogukondadega suhtlemas - ehk siis laiendatud on oma ampluaad investeerimisportfelli osas ning globaalne vaade on aidanud maandada välisinvesteeringute tegemise kartust,» lisas ta.

2018. aastal ootab EstBAN uusi äriingleid Põhjamaade äriinglite programmi. EstBANi president Rein Lemberpuu peab seda suurepäraseks võimaluseks alustamaks ingeinvesteeringutega.

EstBAN ühendab kokku 11 riigist pärit investoreid. Esindatud on ka sellised riigid nagu Singapur, Jaapan, Venemaa ja USA. Nad tegid 2017. aastal investeeringuid kokku 17 erineva riigi idufirmadesse. Võrreldes varasema aastaga kasvas ESTBANi investeeringute kogumaht 28 protsenti ning raha said kokku 108 ettevõtet.

Kõige enam ehk 39 protsenti, said möödunud aastal investeeringuid IT-ettevõtted, Järgnesid finantsteenuste pakkujad, loovettevõtted, mobiili- ning meditsiinitehnoloogia arendajad.

EstBANi president Rein Lemberpuu ütles, et liikmete investeeringute kogumaht on iga-aastaselt kasvanud ning 2017 oli taaskord ingelivesteeringute rekordaasta.

«Suhtena riigi sisemajanduse kogutoodangusse on Eesti äriinglite investeeringute maht juba aastaid Euroopa kõrgeimal tasemel. Muljetavaldavaks tuleb aga pidada mullust investeeringute kogumahtu. Näiteks Itaalia äriinglid investeerisid 2016. aastal iduettevõtetesse 14,1 miljonit eurot. Eesti rahvaarv on Itaaliast pea viiskümmend korda väiksem, aga EstBANi ingelinvesteeringute maht moodustab itaallaste tunamullusest tasemest 80 protsenti. See on märkimisväärne tulemus,» rääkis ta.

Kõige rohkem tehti 2017. aastal investeeringuid varajases startup faasis (early stage and start-up) olevatesse idufirmadesse – koguni 41% kõikidest tehingutest kogusummas 2,1 miljonit eurot. Statistika põhjal teeb ingelivestor startup faasis olevatesse ettevõtetesse keskmiselt 12 500€ suuruse investeeringu.

Exiteid ehk edukaid iduettevõtte äramüümisi oli möödunud aastal 15, aasta varem 14 ning aastal 2015 oli neid 12.

EstBANis on 125 liiget – viie tegutsemisaastaga on ingelinvestorite hulk kasvanud viis korda, möödunud aastal aga vaid kuue liikme võrra.EstBANi äriinglid on viie tegutsemisaasta jooksul investeerinud kokku üle 36 miljoni euro. Kokku on tehtud üle 700 investeeringu.