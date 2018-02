Oluline uuendus Uberilt: ka eestlased näevad tänasest sõidu hinda enne tellimist

Hind arvutamisel võetakse arvesse tõenäolist kuluvat aega ning distantsi, lisaks ka kohalikku liiklust ning seda, kui palju teisi Uberi kliente ja juhte on lähedal sõidu tellimise hetkel. Kui hinnad tõusevad suurenenud nõudluse pärast, kuvatakse hinnakordaja asemel kliendile täpne sõidu maksumus. Sedasi pole kliendi jaoks ootamatusi ega üllatusi.

Uber Baltikumi tegevjuhi Enn Metsari sõnul on sõidu täpse hinna teadmine enne auto tellimist miski, mida kliendid kõrgelt hindavad.

«See on ka põhjus, miks me oleme lisanud uuenduse, mis näitab sõidu täpset hinda juba enne tellimist. Seni on sajad tuhanded Uberi kliendid üle maailma kindlat hinda näinud enne sõidu alustamist, tänasest saavad sellest kasu ka eestlased,» märkis ta.