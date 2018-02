Spotify võib hakata valmistama enda seadmeid

Spotify varasemad tööpakkumised on viidanud sellele, et nad tahavad luua umbes selliseid seadmeid nagu Amazon Echo tark kõlar, Pebble nutikell ja Snap Spectacles nutiprillid. Läbivaks temaatikaks paistab olevat häälkäsklused.

Arvestades, et Spotify voogedastusteenusel on maailmas üle 70 miljoni kasutaja, siis on potentsiaalne kliendibaas üüratult suur. Millal (ja kui) selliseid seadmeid näha võiks, on hetkel võimatu öelda, sest ettevõtel ei paista veel midagi konkreetset olevat.