Häkkerid ründasid Tesla arvutisüsteeme

RedLocki hinnangul oli häkkerite näol tegu tõeliste professionaalidega, sest nende operatsioon oli väga hästi maskeeritud ja protsessorite kasutus oli suhteliselt madal, et mitte äratada tähelepanu.

Illegaalsest krüptoraha kaevandamisest on saanud tõeline ülemaailmne nuhtlus ning paljude suurettevõtete süsteemid on juba selle ohvriks langenud. Samuti arvatakse, et tuhanded veebilehed üle kogu maailma kaevandavad enda omanike teadmata krüptoraha, nende hulgas mitmete valitsuste veebilehed.