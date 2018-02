Twitter paneb Venemaa trollifarmi kaagutajatel noka kinni

Twitteri peamiseks retseptiks on keelata täpselt sama sisuga sõnumid erinevatelt kontodelt. Blokeering pannakse peale ka tarkvaradele, mis suudavad eri kontodelt teha ridamisi teisi toiminguid – näiteks laikida, jagada säutse, teatab Reuters .

Need on olnud põhiliselt vahendid, millega näiteks Venemaa trollifarmid mõjutasid viimaste USA presidendivalimiste eel sealseid valijaid. Kuni selleni välja, et libaameeriklaste linakontode abil kutsuti kokku meeleavaldusi, rääkimata poliitilise lõhe külvamisest ja väärarusaamade levitamisest.