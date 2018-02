Eestit tabas laialdane kaardimaksete häire, Facebook oli maas

«Meie andmetel on hetkel Eesti kaardimaksete töötleja (Nets) infosüsteemide töös rike ja seetõttu on pangakaartide kasutamine häiritud. Vabandust ebamugavuste pärast,» ütles LHV pressiesindaja Priit Rum Postimehele. Ka SEB ja Swedbanga esindajate sõnul on tegemist Nets Estonia poolse probleemiga.