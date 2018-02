Postimehe video ja fotod: mobiilikongressi tabasid Barcelonas tänavarahutused

Separatistid, kelle osakaal on viimaste uuringute kohaselt langenud 40,8 protsendini katalaanidest, olid nimelt juba ette teada andnud, et asuvad just sel nädalal linnatänavail nõudma katalaanide vastaste repressioonide lõpetamist, poliitvangide vabastamist ning et näidata jätkuvat soovi Hispaaniast eralduda.