MWC: Siin see on - Nokia uus «paindumatu» lipulaev Sirocco

Nokia mobiile tootva Soome ettevõtte HMD Global teatel on tegemist roostevabast terasest raamiga mobiiliga, mida on tavainimese jõuga võimatu väänata või painutada. Tegemist olevat ühe tugevama telefoniga turul (märkuseks: terasraam on ka uuel iPhoneX-il – toim) ning raam on ligi 2,5 korda tugevam kui 6000-seeria alumiiniumist korpusega telefonidel.

Mis tarkvarasse puutub, siis platvormiks on telefonil täiesti puhas ja ilma igasuguste kasutajaliidese täiendusteta uusim Android nimega Oreo. Samas on protsessoriks valitud mitte Qualcommi uusim 845, vaid eelmine mudel, 835 – see võib saada takistuseks uusimate ja nõudlikemate äppide töös.

13-megapikslisel põhikaameral on taastatud Pro-funktsionaalsus neile, kes soovivad ise pildistamise sätteid muuta. Esikaamera on 5-megapiksline.

Aku mahutavus on telefonil korralik 3260 mAh, salvestusmahtu on seadmel koguni 128GB, ning RAM on 6GB.

Telefon tuleb müügile aprillis, hinnaga 749 eurot.

HMD väitis, et pärast kaubamärgi relansseerimist on nad müünud üle maailma 70 miljonit mobiili. Eile esitleti veel kolme mudelit, nende seas üks Android One platvormiga (väga lihtne, mõeldud arenguriikidesse) Nokia 7Plus ning liugklapiga nuputelefon Nokia 8110.