Ansip: Euroopa peab võimalikult kiiresti minema üle 5G võrgule

Euroopa Liit jäi 4G võrgule üle minnes maha USA-le ja Aasia riikidele ning seda viga ei tohi korrata 5G võrguga, ütles Ansip portaalile. Ta märkis, et USA-s jäeti erinevalt Euroopast 3G võrk praktiliselt vahele ning mindi kohe 2G-lt üle 4G võrgule ning Ühendriikidel on ka praegu teatav edumaa. Ta tõi välja, et mõndade allikate järgi investeerivad ameeriklased uude võrku iga eurooplaste investeeritud euro kohta 2 eurot.