Eestlased MWC mobiilikongressil: nüüd käime siin juba igal aastal

Messil ringi liikudes jäid Eesti kõrval silma vaid Kreeka, Hongkong ja muidugi Hispaania ja eraldi Kataloonia stendid. EASi toel on ka sel aastal juba kuuendat korda messil kohal taas kümmekond tehnoloogiaettevõtet.

Nende seas näiteks rahvusvahelise sõnumivahetusplatvormi loonud ettevõte Messente.

«Meie oleme messil platvormiga, mille abil saavad ettevõtted oma klientidele sõnumeid saata. Näiteks teadaanne kliendile, et talle jõuab homme pakk kohale või kui ta vastab, et teda ei ole, siis saab ka ülehomme. Või on tal homme hambaarsti aeg,» kirjeldas teenuse omadust Messente tegevjuht Jaanus Rõõmus.

Teiseks pakutavaks lahenduseks on klientidele turvaliselt PIN-koodide saatmine teenuste puhul, mis sellisel viisil autentimist nõuavad.

Hetkel on kogu teenus üles ehitatud SMS-sõnumitele, ent peagi saab seda teha ka Viberi põhiselt, kuna see teenus on esimene, kes oma arenduskoodi kolmandatele arendajatele avatuks tegi. Plaan on liikuda ka Whatsappi ja Facebook Messengeri kasutamisele.

Ettevõtte teise asutaja Margus Sütti sõnul võib rahvusvaheliselt tegutsevale ettevõttele mitmes riigis samaaegne SMSide saatmine osutuda vägagi keeruliseks. «Meie üheks ülesandeks on leida head ühendused igas riigis, et sõnumid kindlasti kohale jõuaksid,» rääkis Sütt Barcelonas Postimehele.

Meeste sõnul on nad 2013. aastal toimunud asutamise järel käinud MWC-l igal aastal. «Meie jaoks ei olegi see niivõrd müügiüritus, pigem leiame siit uusi partnereid, näitame oma kohalolu mobiilioperaatoritele kui meie edasimüüjatele,» rääkis Sütt.

Messente põhiturg on hetkel Euroopa, kuid väga tugevalt laienetakse Ladina-Ameerikasse. «Alustasime loomulikult Eestis, kuid meie äris on olnud lihtne muutuda rahvusvaheliseks,» rääkisid ettevõtjad.

Eesti stend MWC-l. FOTO: Aivar Pau

Teiste seas on messil kohal ka turvalise identifitseerimise ettevõte SK ID Solutions, mille juht Kalev Pihl märkis, et nii möödunud kui ka sel aastal on tema juhitava ettevõtte peamiseks tutvustatavaks tooteks Smart ID. See on lahendus, mis ei vaja inimese tuvastamiseks enam SMSide saatmist – piisab internetiühendusest ja äpist.

Eesti ühisstendil osaleb kolmteist ettevõtet – Fortumo, Mobi Lab, Ecofleet Eesti, SK ID Solutions, CartoDB Estonia, Malwarebytes Estonia, Mooncascade, Bamboo Group ning sel aastal esimest korda Sevana, NEXD, FOB Solutions, Mobi Solutions ja Messente Communications. Eraldiseisva boksiga on Eesti ettevõtetest esindatud juba kümme aastat online-reklaamilahendusi arendav Adcash.

Eesti ühisstendi külastavad MWC-l ettekandega esinev Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ning IT-minister Urve Palo.

Eestlased MWC-l. FOTO: Aivar Pau

EASi Eesti ühisstendi projektijuht Mairika Haabi sõnul on ühise väljapaneku eesmärk aidata ettevõtetel leida uusi ärikontakte ja tutvustada Eestit kui innovaatilist ja usaldusväärset IT-riiki.

«Mess annab võimaluse luua kontakte valdkonna tipptegijatega üle kogu maailma. Meil on hea meel, et meiega on messil kaasas ka mitu esmakordselt osalevat ettevõtet,» ütles Haab.

Mobi Lab OÜ otsustas äriarendusjuhi Tarmo Schmidti sõnul taas osaleda messil, et tutvustada mobiilset tarkvaraarendusteenust, uusi tooteid ja uue põlvkonna VR/AR teenuseid ning leida uusi kliente ja koostööpartnereid.

«Meie positiivsed kogemused 2016. ja 2017. aastal MWC messil osalemisest on andnud innustust juurde ka sel aastal osalemiseks. Eelnevate aastate osalemise tulemusel oleme saanud juurde palju kontakte, uusi partnereid ja ideid. Oma partneritega oleme analüüsinud võimalikke koostöökohti ning uusi tooteid, millega turule tulla. Samuti on messil osalemise tulemusena suurenenud meie ettevõtte tuntus peamistel sihtturgudel Kesk-Euroopas, Ühendkuningriigis ja Põhja-Ameerikas,» lisas Schmidt.