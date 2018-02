Eesti plaanib luua maailma esimese digirändurite viisa

Digiränduri viisa eesmärgiks on võimaldada läbi veebi töötavatel inimestel töötada ja reisida Eestis kuni 365 päeva. Ühtlasi tagaks see ligipääsu Schengeni viisaruumile ja laseks neil EL-i riikides reisida kuni 90 päeva.

«Migratsioonipoliitika peab võtma arvesse tõsiasja, et tänapäeva inimesed kombineerivad sageli töö ja reisimise,» ütles siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Killu Vantsi pressiteates.

«Eesti on juba praegu digirändurite seas väga populaarne oma E-residentsuse programmiga, sest see võimaldab neil pääseda asukohast sõltumatult ligi Eesti e-teenustele,» märkis Vantsi. «Selle pärast ei ole ka kuigi üllatav, et diginomaadid tahaksid Eestisse sisenemiseks spetsiaalset viisat.»