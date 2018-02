Uskumatu areng: järgmine iPhone on läbi aegade suurim

Bloombergi teatel tuleb see Ameerika tehnoloogiaettevõte oma igasügisesel üritusel välja korraga kolme mobiiliga ning suurim neist on tõesti tablet'i mõõtu – selle koodnime D33 kandva seadme ekraani diagonaaliks on lausa 6,5 tolli. Tavaliselt jääb suurematel mobiilidel sama näitaja alla kuue tolli.