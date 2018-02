MWC: Sony on jalad kõhu alt võtnud ja teinud väga võimsad mobiilid

Pean olulisima uuenduse puhul silmas eelkõige seadmete ekraani ja korpust. Sony oli nimelt kuni viimase ajani jäärapäiselt kinni hoidnud hiigelsuurtest kasututest raamidest seadme avaküljel ekraani äärtes ning lamedast tagaküljest, mis kuidagi kätte ei sobitu. Nüüd on servad märgatavalt kahanenud ja ekraan on saanud tublisti kasulikku pinda juurde. Seadme tagakülg on võtnud aga kumera kuju.

FOTO: YVES HERMAN/REUTERS

Tutvustatud mudelid kannavad nime Xperia XZ2 ja XZ2 Compact. Tehnoloogia mõttes on neil samuti uuendusi meeletult.

FOTO: EMILIO MORENATTI/AP

Esiteks stereokõlarid, teiseks IP65/68 vee- ja tolmukindlus, kolmandaks Motion Eye kaameratehnoloogia. Edasi FHD- ja HDR-kvaliteedis ekraan ja uusim Snapdragon 845 protsessor. Tarkvaraks uusim Android 8.0 Oreo. 4GB RAM on aga näitaja, mis võiks tipptelefoni puhul suuremgi olla. Salvestusmälu on 64 GB.

FOTO: LLUIS GENE/AFP

Ekraani diagonaaliks on XZ2l 5,7 tolli, ehk tegemist on suuremat sorti mobiiliga. Kaamerast veel nii palju, et see on koguni 19-megapiksline, salvestab videoid 4K kvaliteedis ja on loomulikult varustatud autofookuse ja muu kaasaskäivaga. Slow-mo videoid teeb see paremaski kvaliteedis kui uued Samsungid.

Suurim üllatus on aga funktsionaalsus, mis sünkroonib kuulatava heli seadme vibreerimismootoriga – seega, kui vaadatavas filmis või mängitavas mängus midagi vibreerimist väärivat on, siis seade seda ka teeb. Sony on seda ju rakendanud ka oma PlayStationi puldis. Kui hästi see mobiilis õnnestus – seda näitavad peatsed testid.

Aku on tavapärane, ligi 3200 mAh mahutavusega ja nii juhtmevaba kui ka Qualcomm Quick Charge 3.0 kiirlaadimisfunktsiooniga. Laadimissisendiks on uusim USB-C. Telefoniga käivad veel kaasas sellised teada-tuntud lühendid nagu NFC, Wi-Fi, GPS, Bluetooth (5.0), GLONASS.

FOTO: LLUIS GENE/AFP

Sõrmejäljelugeja asub seadmel tagapaneelil. Telefon kaalub aga üsna palju, lausa 198 grammi.

Compact-versioon on sisu poolest suurema vennaga peaaegu võrdväärne, ekraani diagonaaliks on sel viis tolli ja ka aku on loomulikult veidi väiksem

Müügile tulevad seadmed juba märtsis.