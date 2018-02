Lekkinud dokument: Facebookil tuleb hakata ka Eestis maksu maksma

Reutersi käsutusse sattunud Euroopa Komisjoni ettepaneku mustandi kohaselt on arutuse all täpsemalt maksumäär 1–5 protsenti. Oluline ei ole niisiis enam see, kus asuvad Facebooki, Google'i, Amazoni ja teiste digitaalmajanduse ettevõtete peakontorid või lokaalsed esindused, vaid see, kus tekitatakse teenusega käivet.