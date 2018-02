Linnar Viik: riik peab olema seal, kus on tema kodanikud – internetis

«Tugeva e-valitsemise loomine on riikide jaoks aktuaalsem kui kunagi varem, sest riik peab olema seal, kus on tema kodanikud – internetis. Oleme kogenud Eestis, et koostöö erasektoriga on võtmeks riigi muutumisel e-riigiks. See kogemus kulub marjaks ära ka EIT Digitali tegevuste planeerimisel ja suunamisel,» ütles Viik.