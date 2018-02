Inimkond käivitab Kuul 4G võrgu

Ettevõtete teatel on võrk Maa kaaslasel vajalik selleks, et kuukulgurid saaksid edastada infot baasmoodulisse. Eelkõige käib jutt HD-kvaliteedis video striimimisest, mis baasjaama kaudu Maale edastatakse.

Täpsemalt hakkab Vodafone’i tugijaama toodetav 4G võrk kasutama 1800 MHz sagedust, et saata andmed ALINA-nimelisse navigatsioonijaamajaama (Autonomous Landing and Navigation Module), mis omakorda edastab andmed Kuult Berliini, vahendab portaal Engadget .

«Saadame kaks kulgurit Kuu pinnale ja kogume suurel hulgal teaduslile andmeid, HD-videoid ja fotosid. Probleem on aga selles, et me ei saa seda kõike edastad otse kulguritelt Maale, kuna see võtab liiga palju energiat. Seega saame Kuul 4G võrku kasutades saata andmed baasjaama, millel on palju suurem energiavaru,» ütles PTScientist esindaja Kate Arkless Gray BBC-ile.