Amet: ärge uskuge OpenSignali tulemusi

OpenSignali uuringust selgub, et vaid viis riiki on maailmas sellised, mille tarbijail on 4G-le ligipääs enam kui 90 protsendil ajast. Need riigid on Lõuna-Korea, Jaapan, Norra, Hongkong ja USA. Eestis on see näitaja 84,21 protsenti, Leedul aga näiteks 88,4 protsenti.

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatas aga veebruari alguses, et 4G LTE leviala on Eestis kõigil mobiilioperaatoritel vähemalt 96-97 protsenti territooriumist.

Sugugi parem pole seis ka 4G side allalaadimise kiirusega.

TJA tegi äsja iga operaatori võrgus 3000 kilomeetri pikkusel teekonnal liikudes üle 1900 mõõtmise ning selgus, et Telia keskmine allalaadimiskiirus oli 48,1 Mbit/s. Tele2 järgnes tulemusega 41,5 Mbit/s ja Elisa 39,7 Mbit/s

OpenSignali uuring näitab aga, et Eestis on 4G keskmine allalaadimise kiirus aga vaid 25,21 Mbit/s. Selle näitajaga oleme selgelt maas nii Lätist (27,82), Soomest (26,62) kui Leedust (30,78).

OpenSignal teostas mõõtmistulemuste saamiseks maailmas enam kui 50 miljardit mõõtmist vahemikus oktoober-detsember 2017.

TJA: need tulemused ei näita tegelikku võimekust

TJA side- ja meediateenuste osakonna juhataja Oliver Gailan selgitas aga, et OpenSignaliga saadud mõõtmistulemusi ei saa kuidagi pidada Eesti võrkude võimekuse näitajaks ning põhjuseid selleks on mitmeid.

«OpenSignal kasutab mõõtmistel crowdsourcingut, kus kasutajad saavad alla laadida äpi, mis sooritab mõõtmisi. Suurte andmemahtude kogumiseks on see hea võimalus, kuid samas on igasugu mõõtmiste ja statistiliste analüüside võrreldavuse puhul oluline, et kasutatud metoodika oleks sama,» selgitas Gailan.

Ta lisas, et OpenSignali veebilehel on toodud ära küll metoodika, aga see ei ole piisavalt detailselt lahti kirjutatud.

Täpsemat selgitust vajaks Gailani hinnangul muu hulgas see, kuidas OpenSignal arvestab tulemusi sellistes olukordades:

- Kui inimene on laadinud alla äpi oma ainult 3G võimekusega telefoni, siis kas mõõtmine tehakse seejuures kui 3G mõõtmine, hoolimata sellest, et 4G levi oli olemas, aga telefon seda ei suutnud kasutada. Sama küsimus on ka juhul, kui inimene on ise teinud käsitsi 3G võrguvaliku.

- Kui kasutaja teeb kiiruse testi, kuid tal on kiirusepiiranguga pakett, siis ei sõltu tulemus võrgu, vaid tellitud paketi võimekusest.

- Opensignali äpiga tehakse mõõtmisi nii väljas kui ka siseruumides. Siseruumides on levi üldiselt halvem kui väljas. Sise- versus välimõõtmiste proportsioon mõjutab statistikat.

- Ka 4G ise sisaldab mitut kiirusestandardit ja kiiruse kättesaadavus sõltub ka telefonist, millega testiti.