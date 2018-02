MWC: Uuel Cat-mobiilil on täiesti müstilised võimed

Näiteks on telefoni integreeritud FLIR-termokaameraga, mis suudab temperatuure värvidena kuvada kuni 400 kraadise kuumuseni. See tähendab, et Cat S61 jaoks pole probleem võimaldada sõidukite diagnostikat, asfaldiseiret ja kõrgema temperatuuriga seadmete järelevalvet.

Lisaks muidugi soojuskadude tuvastamist akende ja uste ümbruses, niiskuse ja puuduliku isolatsiooni avastamist, ülekuumenenud elektriseadmete ja ülekoormatud vooluahelate kindlakstegemist ja nägemist täielikus pimeduses või nähtavust halvendavates tingimustes, näiteks kerges udus või suitsus.

FOTO: tootja

Mobiilil on ka MyFlir rakendus, mille abil saab termopiltide reaalajas voogedastada.

Cat S61 on varustatud ka Sensirioni siseõhu kvaliteedi anduriga, mis hoiatab kasutajat ruumiõhu saasteainete (lenduvad orgaanilised ühendid ehk VOCd) kõrgest tasemest töökeskkonnas. Lenduvate orgaaniliste ühendite põhilisteks allikateks on värvid, lahustid, vaibad, mööbel ja puhastusvahendid, mis kõik on Cati telefonide kasutajaid ümbritsevas keskkonnas vägagi tavalised. Andur suudab näidata ka õhuniiskust ja temperatuuri.

Lisaks on mudelil Cat S61 ka laseriga kauguse mõõtmise funktsioon, mis võimaldab mõõta nii meeter- kui mittemeetermõõdustikus punktide vahelist kaugust kuni 10 m piires ja arvutada pindala. Kõik andmed salvestatakse pildile, nii et on võimalik teha alternatiivseid mõõtmisprognoose või kohandusi, ilma et tarvitseks objektile tagasi pöörduda.

Näiteks elektrikud saavad termograafia abil analüüsida kaitsmekarpi või juhtmestikku ja laserkaugusmõõtja funktsiooniga kindlaks teha, kui palju kaablit on vaja. Samuti saavad nad edastada tulemused reaalajas baasi, kui on vaja küsida nõu kolleegilt.

Kui mobiili nö tavaomadustest rääkida, siis selle 5,2-tollist FHD-ekraani kaitseb Gorilla Glass 5 ja see on optimeeritud välitingimustes kasutamiseks. Seadme korpus on IP68 kohaselt tolmukindel ning veekindel 1 tund kuni 3 meetri sügavuseni. Samuti vastab see MIL Spec 810G nõuetele ja katsete kohaselt talub korduvat mahapillamist betoonile 1,8 m kõrguselt.

Ja loomulikult saab seda telefoni käsitseda ka kinnastes või märgade sõrmedega.

Müügile jõuab see imeseade 2. Kvartalis.

Cat S61 põhiomadused:

o Alumiiniumist sarrustusega survevaluraam

o MIL Spec 810G

o Katsete kohaselt talub korduvat kukkumist betoonile 1,8 m kõrguselt

o IP68 nõuete kohaselt tolmukindel ja veekindel, katsetatud 1 tund kuni 3 m sügavuses vees

o Ekraani kaitseb Corning® Gorilla® Glass 5

• FLIR termokaamera: Lepton

o Temperatuuri mõõtevahemik –20 °C kuni 400 °C

o MyFLIR-rakendus termopiltide otseülekandega

• Laseriga ruumala ja kauguse mõõtmine, kuni 10 m

• VOC siseõhu kvaliteedi mõõdik ja niiskusandur

• Android™ Oreo (uuendatav versioonile P)

• 5,2" FHD-ekraan, optimeeritud õues kasutamiseks

o Puuteekraani saab kasutada ka kinnastega või märgade sõrmedega

• Suure mahtuvusega 4500 mAh aku, QC4.0-ga ühilduv

• 16 MP tagumine kaamera, 8 MP eesmine kaamera, 4K video

• 4 GB RAM, 64 GB ROM (laiendatav MicroSD-kaardiga)

• 2,2 GHz Octa-core protsessor (Qualcomm Snapdragon 630)

• LTE Cat 13, VoLTE, VoWiFi

• GPS, BT5.0, NFC, kaherealine WiFi (2,4 GHz / 5 GHz)