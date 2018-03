Täna õhtul otse: Jaguar esitleb oma esimest elektriautot

Jaguar on varem teada andnud, et auto suudab ühe akulaadimisega sõita kuni 500 kilomeetrit, liitiumioon aku mahutavuseks on 90 kWh ning 80-protsendise laetuse saavutab aku pooleteise tunniga (kui kasutada 50 kW DC kiirlaadijat). Kiirendus ühest sajani on masinal koguni neli sekundit. Autos on viis istekohta. Kahe mootori koguvõimsus on 400PS.