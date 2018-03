Küsimus eksperdile: kas SmartLynxi lennuki mootorid võisid tõesti juba õhus seiskuda?

Lennundusfoorumites on selle küsimuse tekitanud nimelt käesolevale artiklile lisatud foto, millel on näha, lennukil on avanenud Ram Air Turbine ehk tuulegeneraator hädavajaliku elektrivoolu tekitamiseks.

Lennundustehnika osakonna vaneminspektor Kalle Allikson märkis tõesti, et viidatud fotol on näha, et RAT (Ram Air Turbine) on väljas.