USA sõjalevad saavad omale võimsa lasersüsteemi HELIOS

Täpsemalt öeldes kätkeb leping endas kahte erineva laseri loomist: üks on mõeldud paigaldamiseks kalda installatsioonidele ja teine Arleigh Burke klassi raketihävitajatele. Lepingu järgi peab Lockheed modifitseerima ka USA raketilaevadel kasutatavat integreeritud sihtimissüsteemi Aegis, et see oskaks kasutada laserit nii relva kui teleskoobina.