Taxify – uudishimu toel sündinud

Juba poisikesepõlvest alates on neid mehi saatnud vastupandamatu soov teha midagi uut, uudishimu on nende teine nimi – ning nagu viimased ajad on näidanud, siis on nende jagamismajanduse lipulaeva Taxify'id saatmas ka üleilmne edu. See on ka põhjus, miks nad on üks viiest Ernst & Youngi ettevõtluskonkursi aasta ettevõtte nominendist.