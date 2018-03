Piraadid Eesti kinosaalides – tõestatud juhtumid salafilmimise naasmisest

Nimelt on ainuüksi viimase paari kuu jooksul tuvastatud kümmekond tõestatud juhtumit, kus värskelt Eestisse jõutud filme on kinosaalis juba esilinastuste ajal kaameraga salvestatud ning seejärel piraatkoopiad internetis müügile pandud. Rahvusvaheliselt tuntakse sellist tegevust termini camcording all.

Mõned konkreetsed näited tõestatud camcording’u juhtumid on järgmised:

15. september – Forum Cinemas kinosaalist film «American Assassin»

6. oktoober – Forum Cinemas kinosaalist film «Blade Runner»

26. oktoober – Forum Cinemas kinosaalist film «Jigsaw»

Novmebris – Forum Cinemas kinosaalist film «Bad Moms 2» ja «Paddington 2»

21. detsembril – Forum Cinemas kinosaalist film «Jumanji: Welcome to the Jungle»

25. detsembril – Apollo Kino Solarisest film «The Greatest Showman»

12. jaanuar – Forum Cinemas kinosaalist film «The Commuter»

Miks on just Eesti saanud piraatide lemmikkohaks? Aga seetõttu, et Eesti kinod on nii tehnilise taseme poolest kui sisu hankimisel väga edumeelsed ning meieni jõuavad kuumimad kinohitid varem kui mitmesse teise regiooni.

«Viimane tekitab olukorra, kus ka meie kinodest püütakse filme üha rohkem salvestada, et neid erinevates veebikeskkondades kättesaadavaks teha,» selgitas Postimehele Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon MTÜ (EAKO) juht Erik Mandre ohtliku trendi tagamaid.

EAKO kaitseb muu hulgas Sony Computer Entertainmenti huve ning jälgib, et tuvastada ja tõkestada internetis autoriõiguse rikkumisi. Neid rikkumisi on viimastel kuudel kogunenud aga sedavõrd palju, et möödunud nädalal läks sellekohane märgukiri teele meie ametivõimudele.

«Seisame juba möödunud aasta sügisest silmitsi Eesti kinodest filmide salvestamisega, kus eel- või esilinastuvat filmi on kinosaalist salvestatud ja seejärel interneti kaudu levitatud. Üksikutest juhtumitest on saanud terve kaasuste jada,» seisab EAKO kirjas justiitsministeeriumile.

EAKO andmeil on selline salvestustegevus jätkunud tänaseni ja ebaseaduslikult salvestatud filmide nimekiri aina pikeneb. Neid kinosalvestisi ei tehta loomulikult isiklikuks otstarbeks, vaid see on konkreetselt ja teadlikult tulu teenimisele suunatud tegevus – mitmed online-keskkonnad pakuvad esimesele filmi üleslaadijale raha.

Aeg karmiks minna

Autoriõiguste kaitsjatele valmistab aga erilist meelehärmi asjaolu, et karistusseadustiku leevendamise tõttu 2015. aasta jaanuaris ei ole ka kinos filmide salvestamine käsitletav enam ei kuriteo ega ka väärteona. Nüüd näib, et on aeg taas piraatide vastu karmiks minna.

«Oleme seisukohal, et selliste tegude efektiivsem tõkestamine ja tõendite hankimine vajab kriminaalmenetluse läbiviimist ning sestap peaks selline spetsiifiline õigusrikkumine olema karistatav kuriteona,» oli Erik Mandre Postimehele antud kommentaaris konkreetne.

Tema sõnul on koostöös Eesti kinodega astutud juba mitmeid samme tõstmaks teadlikkust kõigi kinokülastajate seas, et salvestuste tegemine kinos on rangelt keelatud. Samuti näevad kinod vaeva sedalaadi rikkumiste parema tuvastamise nimel.

Ebaseaduslike kinosalvestuste tegemine on probleem ka teistes Euroopa riikides ning mitmes neist on see karistatav kuriteona.

Ministeerium: kahjutasu saab nõuda vaid kohtu teel