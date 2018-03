Taxigo hakkab eristama head eesti keelt rääkivaid taksojuhte ülejäänutest

«Kuigi ka seni valdab 99 protsenti meie muukeelsetest juhtidest eesti kõnekeelt vähemasti vähesel määral, oleme siiski jõudnud järeldusele, et eesti keel riigikeelena peaks taksojuhtidel olema korralik ja võimaldama suhtlemist kliendiga. Ja kui see seda ei ole, peaks igal kliendil enne takso tellimist olema võimalus sellest teada saada,» selgitas Dubrovski.

«Osadele klientidele on keeleoskus oluline, teistele läheb korda odavam hind, kolmandad valivad soliidsemat autot. Kuna hinda näitame äpis niikuinii, autodest on üleval pildid, siis järgmisena tahtsime, et eesti keelt oskavad juhid oleks eristatavad,» lisas Taxigo looja.