Tele2 Eesti uus juht tuleb välismaalt

Robbinsi sõnul on tema eesmärgiks uues ametis teha Eesti üksus Tele2 Grupi innovatsiooniliidriks ning saada siin äriklientide turuliidriks. «Kui inimesed mõtlevad innovatsioonist telekomisektoris, siis ma tahan, et nad mõtleksid just Eesti Tele2 peale,» ütles Robbins.