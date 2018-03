Suur galerii: Genfi autoshow selle aasta staarid

Näiteks Volkswagen esitleb messil 2020. aastal turule toodavat elektriautode seeriat I.D. Family. Täpsemalt kohal tippmudeliga I.D. VIZZION, mida juhitakse hääle ja žestide abil ja ühtlasi on sõiduk tänu tehisintellektile ka õppimisvõimeline.

1320 ruutmeetri suurune näituseala on saanud täiesti uue välimuse ning on jaotatud sektsioonideks:

Renault jätkab Genfi autonäitusel oma 120-aastaseks saamise tähistamist. Tänavu on fookuses ZOE, Captur, Scenic, Talismani ja uued mootorid. Maailmale tutvustati hommikul esmakordselt ka linnaliikuvuse kontsepti EZ-GO.

Goodyear näitab autonäitusel aga EfficientGrip Performance rehviprototüüpi, mis on disainitud spetsiaalselt elektrisõidukitele.

Kõik need autod on esitletud ka ülalolevas galeriis. Porsche, Mazda, Ford, Ferrari, Alpine, Audi, Toyota, Bugatti - nemad ja kümned teised on kohal.