Tele2 uus juht: Eesti mobiilioperaatorid pole tipu lähedalgi

«Mõnikord hea, kui sa vaatad asju välise pilguga ja sul pole palju eelinfot. Ma teadsin, et Eesti on maailmas eriline digitaalse innovatsiooni riik. Ja ma eeldasin automaatselt, et ka Eesti operaatorid on maailmas innovatsiooni poolest täitsa tipus. Aga tegelikkus oli see, et kui ma hakkasin vaatama mida meie [Tele2] ja teised tüübid siin teevad – siis operaatorid pole tipu lähedalgi,» ütles Chris Robbins portaalile Geenius.