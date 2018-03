Euroopa Aasta Auto 2018 on Volvo linnamaastur XC40

Volvo jaoks oli see sellel konkursil esmakordne tiitlivõit. Firma juht Håkan Samuelsson (pildil) ütles auhinda vastu võttes, et «see on esikoha vääriline auto. Mul on hea meel, et meile andsid hääli kõik žüriis osalevad riigid – see näitab, et XC40 on tõesti auto, mis esindab Volvo tulevikku. XC40 on ehitatud koos emafirma Geelyga loodud uuele platvormile, mis aitab meil jõuda uutele turgudele.»