Väikelaps blokeeris emme iPhone’i 47 aastaks

Väljaande South China Morning Post teatel avastas perekonnanime Lu kandev ema, et tema iPhone on lukustatud 25 miljoniks minutiks. Põhjuseks asjaolu, et see oli antud harivate videote vaatamiseks väikelapsele, kes telefoni lukustamisest avamise vaates kordi ja kordi valesid ekraaniklahve vajutas.