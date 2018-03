ID-kaardi kriisi lahendamine neelas RIAlt seitsmekohalise summa

«RIA on esitamas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kaudu valitsusele taotlust katta ID-kaardi turvanõrkuse lahendamise kulud kogusummas 1 115 616 eurot,» ütles asutuse pressiesindaja Postimehele.

Summa sisse on arvestatud ettevõtetelt tellitud arendustööd, mis puudutavad elektroonilise identiteedi (eID) tarkvara, ID-kaardi sertifikaatide kauguuendamise võimekuse loomist ning uuendatud ID-kaardi toimimist erinevates e-teenustes.

Raha läks ka näiteks teavituskampaaniale ja ID-kaardi infotelefonile vastamise võimekuse tõstmisele. Personalikulu sisuks on suuresti RIA töötajate täiendavate tööülesannete hüvitamine kriisi lahendamise perioodil.

PPA nõuab ID-kaardi tootjalt Gemaltolt seoses ID-kaardi turvaprobleemidega 20 miljonit eurot. Just PPA on Eestis see, kes ID-kaarte ettevõtjatelt lepingu alusel tellib ja kelle kontorites käis vigaste kaartide uuendamine ka väljaspool tavapäraseid tööaegu.