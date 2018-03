TOP5: mida põnevat toob meie telefonidesse uus Android P

Google tahab ruumides liikumise muuta niisama täpseks, kui me oleme harjunud GPS-i abil tegema teedel ja tänavail. Selleks kasutatakse muu hulgas lahendust WiFi Round-Trip-Time (RTT) ehk IEEE 802.11mc WiFi protokolli, mis võimaldab äppidel aru saada, kui kaugel on telefon lähedal asuvatest Wi-Fi ruuteritest (täpsemalt Access Pointidest (AP)).

Äpid annavad praegu kasutajatele märguandeid üsna igaval viisil – nende sisuks on vaid ikoonid ja tekstid. Olgu sisuks uus e-kiri, vastamata kõne või läbitud sammude arv. Uus Android võimaldab märguannetega aga kaasa panna ka fotosid ja emotikone. Seega on märguanded peagi meie mobiiliekraanidel muutumas oluliselt värvilisemaks ja ühtlasi ka rohkem pinda võtvateks.

Turul on juba üsna mitu kahe kaameraga telefoni, kuid äppe, mis sellest kasutajale kasu toodaksid, sisuliselt pole. Nüüd muutub mitme kaamera Andoridi põhifunktsiooniks ja kõigile äpiloojatele on kõik võimalused avatud – olgu siis tausta hägustamiseks või mitme vaate (nii filmitav kui filmija nägu ühes vaates) korraga kuvamiseks.

Loodud on ka võimalus, kus kaameraga otseüleannet tegev kasutaja saab samaaegselt kasutada telefonis muid rakendusi ilma, et peaks ülekannet ja selle salvestamist katkestama.

Telefoni ekraanil on teatavasti mitmeid sensoreid – nagu kuular, kaamera ja lähedusindikaator – mis pole röövivad kasulikku pinda. Andriod P võimaldab äppidel võtta enda alla kogu ekraan nii, et neid tühimikke vältida – kasutajaliidesed saavad nende asukohaga arvestada ja mitte «joonistada» sinna äpi kasutamiseks vajalikke nuppe.

Seni on äpid jätnud sensorite ala ekraanidest täiesti kasutamata. Siin on aga foto, kus must ala kattub vasakus servas just ühe sensori võetava pinnaga: