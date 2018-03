Euroopa rahakogumiskeskkondadele terendab vägi ja võim

Praegu on paljudel ühirahastusplatvormidel keeruline laiendada tegevust teistesse ELi riikidesse. Üheks suuremaks takistuseks on see, et ELis ei ole ühiseid õigusnorme ja platvormide pidajad peavad arvestama igas riigis erievate nõuetega. Seetõttu on nõuete täitmise ja tegevuskulud oluliselt suuremad ning ühisrahastamisplatvormidel on raske oma tegevust piiriüleselt laiendada.