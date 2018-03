NASA vajab tuumapommi, et päästa inimkond tapjaasteroidi eest

USA Kosmoseagentuur NASA, riiklik tuumaohutuse agentuur ja energeetikaameti relvaüksus on loonud sel eesmärgil ühisettevõtte, mis on nüüdseks valmis saanud planeeti päästa kosmoseaparaadi kavandi, kirjutab portaal BuzzFeed.

Seade kannab töönime HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response), see saab kaaluma 8,8 tonni ning on võimeline õigeaegselt väiksemaid asteroide lihtsalt enesehävituslikult ründama või siis suurematel ka tuumaplahvatuse käivitama, et nende trajektoori muuta.

Täpsemalt tutvustatakse oma plaane mais Jaapanis toimuval asteroidide asjatundjate konverentsil.

«Kui astereoid on piisavalt väike ja me avastame selle piisavalt vara, siis suudame seda teha löökraketiga. Kui aega objekti kiiruse muutmiseks on vähe, siis ei oleks see aga piisavat hea lahendus võrreldes tuumaobjektiga,» ütles füüsik David Dearborn Lawrence Livermore riiklikust laboratooriumist.

Teadlased kasutavad arendustöös reaalset asteroidi nimega Bennu. On küll vaid võimalust 2700 vastu, et see «ründab» 21. septembril aastal 2135 Maad. Asteroidi ründamiseks lasti 2016. aastal selle suunas teele kosmosemasin OSIRIS-Rex, mis selle aasta teisel poolel puudutab hetkeks asteroidi pinda ja võtab saadud proovid Maale kaasa.

Bennu on veidi enam kui 500-meetrise läbimõõduga ja kaalub 87 tuhat tonni. Hetkel on ta Maast 54 miljoni miili kaugusel ja liigub kiirusega 63 000 miili tunnis. Maad tabades tekitaks see 1,13-gigatonnise plahvatuse, mis on 20 võimsam kui suurim iial testitud veisinikpommi põhjustatu.

Asteroidide täpset liikumistrajektoori ei saa väga täpselt määrata, kuna see sõltub väga erinevate objektide gravitatsioonijõududest ja päikesetuultest. NASA on siiski välja arvutanud, et eksisteerib 73 maja kuni staadioni suurust asteroidi, mis võivad lähema saja aasta jooksul Maad tabada. Suurim tõenäosus on aga vaid 1 1600 vastu.

Massachusettsi tehnikaülikooli (MIT) mõjuka eksperdi Richard Binzeli sõnul on tegemist igati mõistliku ja hästi läbimõeldud ideega. «Arukad inimesed võtavad seda tõsiselt ja mõtlevalt hoolikalt, mida võiks teha,» sõnas ta.