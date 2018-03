India rikkaim mees sai e-residendiks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teatest ilmneb, et e-residentsus anti ärimehele valitsuse otsusega, mitte nagu tavalise protseduuri puhul, kus soovija esitab Eesti võimudele vastava avalduse ning taustakontrolli tegemise järel langetab vastava otsuse politsei- ja piirivalveamet,

Mukesh Ambani märkis Mumbais e-residentsuse tiitlit vastu võttes, et Eesti on suutnud teha lühikese aja jooksul imetlusväärseid edusamme. «Me soovime õppida Eesti kogemusest e-riikluse arendamisel, et muuta India tavainimeste elu mugavamaks ja paremaks,» ütles ta.