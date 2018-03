Video: ora, noa ja välgumihkliga Samsungi uue tipptelefoni kallale

Samsung esitles oma S9 nutitelefoni mõne nädala eest Barcelonas. Seade on välimuselt peaaegu identne oma eelkäijale S8-le, vaid selle sõrmejäljelugeja on liikunud tagaküljel kaamera kõrvalt kaamera alla. Seadmel on täiustatud stereokõlarite lahendus.

Mis puutub sisusse, siis on selle tarkvaraliselt lahedaimaks funktsionaalsuseks kindlasti võimalus luua endale sarnase väljanägemisega emotikone. Tarkvara on ka väga hästi optimeeritud, kuna aku mahutavus on seadmel vaid 3000 mAh, kuid Postimehe katsed on näidanud, et see peab tavakasutuses vastu peaaegu poolteist ööpäeva.