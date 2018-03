Pretsedenditu avatud kiri: startup-ettevõtjad nõuavad Euroopa Komisjonilt kiiret tegutsemist

Teiste seas digivolinik Andrus Ansipile saadetud kirjas seisab, et Euroopas on jätkuvalt liiga vähe tehnoloogiaettevõtteid, mis nii Euroopas turul endas kui kogu maailmas läbi lööks.

«Uuringute kohaselt on Euroopas 4200 tehnoloogiaettevõtet, mis on suutnud kasvada üle miljoni euro. Kuid ettevõtteid, mis on saanud ükssarvikuteks on veelgi vähem. Euroopa vajab rohkem tehnoloogiaettevõtteid, mis on võimelised kiiresti kasvama ja muutuma rahvusvaheliseks ning kasvatama samal ajal tulu, töötajaskonda ja innovatsiooni,» seisab kirjas.