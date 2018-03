Eesti nägi täna esimest korda 5G-d

Eelstandardile vastavas 5G võrgu testis saavutatud andmesidekiirused ulatusid 1,8 Gbit/s-ni, mis on kordades kiirem, kui tänased keskmised 4G kiirused, mis jäävad pigem 80-150 Mbit/s kanti. Testis kasutatid äsja Barcelona maailmamessil esitletud maailma esimest 5G koduruuterit 3,5 Ghz sagedusel. Just see on esimene sagedus tuleviku 5G kommertsvõrkudes.

«Selleks, et 5G jõuaks varsti klientideni, on äärmiselt oluline, et juba sel aastal jõuaksid Eestis oksjonile 700 MHz ja 3,5 GHz sagedused sarnaselt Põhjamaadele ning Kesk-Euroopale. Oluline on, et Eesti ei jääks 5G-võrkude arendamisel teistest riikidest maha,» ütles Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli

Toomas Polli ja 5G kiirused FOTO: Aivar Pau

Täna läbi viidud testi käigus demonstreerisid virtuaal- ja liitreaalsuslahenduste arendamisega tegelevad ettevõtted Umbra, Fake ja Directive Games, millisel viisil võimaldab 5G võrk tuua uued tehnoloogilised lahendused meie igapäevaellu. Olgu selleks näiteks meelelahutus või kinnisvara planeerimine läbi liitreaalsuse või praktiline tulevikukontor virtuaalreaalsuses.

Just sellised lahendused vajavadki 5G võrku ning seda eeskätt seetõttu, et virtuaalreaalsuses ringi vaadates oleksid kiirused niivõrd suured ja pildi hilistumine niivõrd väike, et teenust oleks mugav jälgida.

Toomas Polli märkis, et 5G ei ole pelgalt järjekordne uus «G». «5G on täiesti uus tehnoloogia, mida vajavad teenused ja seadmed, mis pole veel täna klientidele kättesaadavad, kuid saavad lähiaastatel,» ütles Polli. «4G ja 5G vahel on kontrast seejuures kõige suurem, kui rääkida näiteks latentsusest, mis langeb alla 10 ms. Tegemist on revolutsioonilise uuendusega.»

Esimesed uut tüüpi 5G kommertsvõrgud tulevad tema sõnul laiemalt kasutusele juba järgmisest aastast ja 5G võrku kasutavad seadmed jõuavad klientideni tõenäoliselt järgmise aasta lõpus.