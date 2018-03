Prantsusmaa astub Google'i ja Apple'i «kuritahtlike äritavade» vastu

Ta märkis, et idufirmad on Google'i ja Apple'i platvormidel oma rakendusi müües silmitsi tingimustega, mis koguvad andmeid ning lubavad lepingu ühepoolset muutmist. Ministri sõnul on see olukord vastuvõetamatu. «Arvan, et Google ja Apple, nii võimsad kui nad ka poleks, ei peaks meie idufirmasid ja arendajaid kohtlema nagu nad seda täna teevad,» sõnas Le Maire.