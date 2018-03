Volkswagen viskas Teslale 20-miljardilise kinda

Saksa autotootja kõik tehased peaksid hiljemalt 2022. aastaks olema varustatud selliselt, et neis saaks ka elektriautosid toota, vahendab Bloomberg . Täna on see võimekus olemas vaid kolmes Volkswageni tehases, ütles autotootja teisipäeval Berliinis. 2025. aastaks loodab ettevõte tõsta elektriautode tootmismahu kolme miljonini aastas.

Selle võimaldamiseks on Saksa ettevõttel juba sõlmitud eellepingud selliste rahvusvaheliste tarnijatega nagu Samsung, LG, Contemporary Amperex, mis võimaldaks Volkswagenile elektriautode akude tootmist nii Euroopas kui Hiinas. Ettevõtte kinnitusel on lähiajal tulemas ka lepingud Põhja-Ameerika osas.

Selle sisse on arvestatud ka 15,4 miljardi dollari suurused investeeringud akutehnoloogiasse kuni aastani 2022. aastani, mis läheb peaasjalikult Panasonicule, kes toodab Tesla autodele liituiumioonakusid. Volkswagen ise on oma elektriauto akuhanget nimetanud ajaloo üheks suurimaks sellelaadseks ettevõtmiseks.

Ettevõte, mis on seni seisnud silmitsi suurte koobalti tarneraskustega - mis on kaasaegsete akude jaoks kriitiline komponent -, on öelnud, et tahab vähendada sõltuvust sellest koostisosast ning otsib lahendusi sellele oma akudes asendusaine leidmiseks.