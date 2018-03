Lahingud mürkputke «fake news» vastu jõudsid meie koduõuele

Samas, nemad on vaid mänguväljak, tegijad on mängijad. Kas peaks süüdistama korvpalliväljakut selles, et üks võistkondadest reegleid rikub? Eestis on kohus näiteks Delfi vs Leedo kaasuses jõudnud järeldusele, et parimal juhul peaks suhtes platvorm-sisulooja rääkima kaasvastutusest, kui keegi tunneb, et avaldatud materjal rikub tema õigusi.

Euroopas on platvormide vastutuse teema hetkel jätkuvalt kuumaks teemaks ja Kaja Kallas on sel teemal vaata et kõige jõulisemalt sõna võtnud.

Kui aus olla, siis tundub kogu see kõnealuse ekspertrühma dokument hetkel veel liiga teoreetiline, et kellegi midagi sellest reaalset kasu oleks. Ma ei tunne, et peaksin ajakirjanikuna tegema midagi teisiti. Loodetavasti muutuvad nii sisu kui tegevused ajas konkreetsemaks ja tummisemaks. Aega pole palju, Euroopa on permanentses valimistsüklis.

Samas, selliseid üldpõhimõtteid nagu enam meediaalast kirjaoskust, rohkem läbipaistvust online-uudistele, kasutajapõhise tagasiside kogumine desinformatsiooni tuvastamiseks, kvaliteetmeedia toimimise toetamine ning desinformatsiooni mõju uurimine – tuleb ainult toetada. Nüüd tuleb tegudele asuda.

Ohtlikud heietused ehk olukorrast Eestis

4. juulil 2017 oli RenTV eetris lugu Jõhvi kalmistu teemal, milles esitati väide, justkui taotleksid kohalikud luterlased vene päritoluga inimeste ümbermatmist. Kuigi loosse oli lisatud ka tegelikke fakte (kalmistul ei jagu piisavalt matmiskohti), oli jutt ümbermatmisest teadlik vale, mida omakorda üritati meelevaldselt seostada punaarmeelaste säilmetega. /Allikas: Riigikantselei/

Artikkel, mida te praegu loete, ei ole uudis. See ei ole ka ainult arvamusartikkel. Nimetaksin seda heietuseks, milles on segamini nii fakte, uudiseid kui autori hinnanguid. Täpselt selliseid heietused on desinformatsiooni leviku kõige ohtlikumad tööriistad – kuid neid pahatahtlikult kasutada, kuna segamini on nii faktid, kommentaarid, valitud allikaviited, hinnangud.

Mis saaks siis, kui ma väidaksin siin fakti pähe midagi täiesti väljamõeldut? Näiteks, et mul olevat infot, mille kohaselt blokeerib Eesti 21. märtsil Sputniku veebilehe ja selle tegijad saadetakse riigist välja ja Koplis asuv toimetus pitseeritakse kinni? Ma ei tee seda, aga mul oleks see võimalus. Seega on tõesti küsimus autori ja väljaande usaldusväärsuses, tõekspidamistes, terves mõistuses ning mõjus.

Arutasin seda teemat Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni nõuniku Martin Jaškoga ning tema arvamus ühtib eeltooduga.

«Olukorras, kus meediatarbijatel on üha raskem eristada fakte ja kommentaare, hinnata pakutava info usaldusväärsust, on desinformatsiooni edastajad justkui alati sammu jagu ees. Seda võimendab ka asjaolu, et isegi professionaalsetel ajakirjanikel napib teinekord põhjaliku faktikontrolli teostamiseks aega või võimalusi,» sõnas Jaško.