Postimehe tehnikahinnang: Samsung Galaxy S9 ehk kui vaid seda hinda ees ei oleks…

FOTO: Aivar Pau

Mis telefonist kostuvatesse helidesse puutub, siis kõvasti on edasi arenenud heli kuulamine ilma kõrvaklappideta – kui seade horisontaali keerata, on selle heli peaaegu võrdselt mõlema kõrva jaoks jagatud ja kõlab nagu päris stereo, ehk siis ongi seda. Nii kõrvaklappe kui stereokõlareid toodab seadmele Samsungi enda omanduses olev AKG. Kõrvaklapid on seejuures tõesti vinged, hästi kõrvas püsivad ja mitte liiga kergesti krussi mineva juhtmega.

S9 ja 9+ Infinity ekraani (diagonaal 5,8 ja 6,2 tolli) kvaliteet (Quad HD+ ja Super Amoled tehnoloogia ning pikslitihedus koguni 570ppi) on juba tunnistatud maailma parimaks. Selle (ikka kumera ehk edge) ekraani suhe on 18,5:9 ehk jätkub mobiilide kitsenemise trend. Kaetud on ekraan uusima Gorilla Glass 5 kattega ja kahenädalase testi jooksul ei suutnud sellele isegi minusugune ühtegi kriimujälgegi tekitada.

Ja jätkuvalt: always on displei on lahendus, millega on väga kerge harjuda ja millest hiljem peaaegu võimatu lahti saada. See lihtsalt peab nii olema, et kell ja märguanded on mu ekraanil kogu aeg näha.

Nii S9 kui S9+ on jätkuvalt vee- ja tolmukindlad. Mälu saab kaardi abil kasvatada kuni 400 GB-ni (telefonis enda RAM on 4 GB ja ROM 64 GB). Alles on silmaiirise ja näotuvastus. Ja muidugi virtuaalne abimees Bixby, mis kõik kasutaja jaoks olulise ühte vaatesse kokku võtab – alates valitud teemauudistest ja lõpetades kalendriga.

Aku on telefonil küll vaid mahutavusega 3000 mAH, kuid ju on protsessid nii hästi ära optimeeritud, et kui S8 puhul oli igaõhtune laadimine iseenesestmõistetav, siis S9 puhul kipub rutiiniks saama pigem 1,5 ööpäevane tsükkel, enne kui laadija järele haarata. Säilinud on ka juhtmevaba laadimine.

Mis riistvarasse puutub, siis Euroopas tulid need mobiilid müügile Samsungi enda uue protsessoriga Exynos 9810, mille kaheksast tuumast neli on vana hea 1,7 GHz, kuid kiiremad neli juba ka 2,7 GHz jõudlusega. Maailmas jääb selline protsessor alla vaid iPhoneX omale (allikas: Geekbench).

Galacy S9 hind on 849 ja S9+ hind 949 eurot ning see saab olema kindlasti valdava osa inimeste jaoks peamiseks takistuseks, miks seda muidu nii head – et mitte öelda maailma parimat - telefoni mitte osta. Samsung on küll käivitanud ka lahenduse tagasiost.ee, mis võimaldab vanema mudeli uuema vastu vahetada soodsamalt.