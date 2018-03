Postimehe proovisõit. Uus T-Roc on nurruv linnamaastur? Ei, see on vurtsu täis off-road

Alustan siiski igavast ja panen kirja minu käsutusse antud mudeli tehnilised näitajad. Mootor: 2-liitrine, 140 kilovatine ehk 190-hobujõuline bensiin, pöördemoment 320 @ 1500-4180 ning lisaks tähisega 4Motion, juhiks seitsmekäiguline automaatkäigukast (DSG). Ja sellest piisab ka.

Esimesed mõtted masinasse sisse istudes olid seotud muidugi rooliga – see on mõnusalt tihke tavarežiimis ning veelgi reageerivam ja jäigem sportrežiimis. Kuigi tegemist on tublisti maast üles tõstetud (ca 16 sentimeetrit) masinaga, ei tekkinud kurvides alajuhitavust ning põsk hoogsamatel pööretel külgklaasile jälge ei vajutanud.

Kogu juhi vaatevälja näidikuteplokk on seatud nii, et see mahub täpselt ära rooliratta ülakolmandiku sisse (mitte kohale, nagu näiteks uutel Peugeot’del). Näidikud ise on 100 protsenti elektrooniline ja head meelt tegi see, et sain tõesti pea iga osa sellest oma soovide kohaselt ümber sättida. Ja mis eriti sümpaatne – juhi poole on keeratud ka kahe esisõitja vahel olev pardakompuutri ekraan.

Edasi kiirendusest. See on kahtlematult üks konkreetselt minu käsutuses olnud mudeli muljetavaldavamaid omadusi. Ja ma ei räägi ainult kiirendusest 0-st sajani, see on üsna tavapärane 7,2 sekundit, eriti mõnus oli tunda selga seljatoesse vajumas just linnast väljas möödasõite tehes. Nagu pealkirjas öeldud: selle masina kapoti all on vurtsu.

T-Roc FOTO: Aivar Pau

Nüüd teiste lahedate leidude juurde. Linnast väljas sõites on lihtsalt super selle masina adaptiivne kiirusehoidja (ACC), see tõesti töötab ja on abiks. Ehk siis: ta fokusseerib oma kaamerate abil eessõitva auto ning jääb selle haardesse kuni üks osapooltest ära keerab. Seni hoiab T-Roc eessõitja kiirust, parajat vahemaad, kiirendab ja pidurdab ise – kokkuvõttes on see tubli samm isejuhtivate autode ajastusse. Ainus, mis selle funktsionaalsuse puhul häiris, et see nö «lahtilaskmine» toimus veidi hilja juhul, kui eessõitja oli näiteks vasakpöördeks eraldi rajale ümber reastunud ja kiiruse päris maha võttis – neil juhtudel oleks tahtnud hea mitu sekundit varem kiirendama hakata, kui masin seda ise tegi.

Tänapäeval juba üsna loomulikult on T-Roci põhivarustuses sõidurajahoidja, väga hästi informeeris näitude ekraanil ja heliga masin mind ka siis, kui üks hull ees linnaoludes äkkpidurdusega hakkama sai ning kiirelt sain masina pidama siis, kui teine hull linnast väljas ilma suunatuld näitamata pidurid plokki vajutas ja maanteelt ära keeras. See on ka esimene masin, millel nägin lae all hädaabinuppu, mis peaks õnnetuse järel kas ise või juhi abiga ühendust võtma päästeametiga. Volkswagen on turvalisusesse vingelt panustama hakanud ja loodud lahendused töötavad, päriselt.

Nagu töötab ka parkimisabimees sellel pildid (polegi just vaja kaamerat, VW on selle väga puust ja punaseks teinud):

FOTO: Aivar Pau